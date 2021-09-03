Дерипаска рассказал, как путч в Гвинее может повлиять на рынок алюминия

Российский миллиардер, акционер металлургической компании «Русал» Олег Дерипаска рассказал, как государственный переворот в африканской Гвинее может повлиять на рынок алюминия. Своё мнение он высказал в Telegram-канале.

Рынок алюминия может серьезно встряхнуть эта ситуация. 20 процентов всего алюминия в мире производится из бокситов, добытых в этой маленькой и очень бедной стране, — признался Дерипаска.

5 сентября при попытке государственного переворота полковник Мамади Думбуя, руководящий силами спецназа в стране, задержал президента страны Альфу Конде. Сейчас местонахождение главы Гвинеи неизвестно, однако при перевороте он не пострадал.

Ранее гвинейские мятежники под предводительством главы спецназа Мамади Думбуя объявили о закрытии воздушных и наземных границ, отмене конституции и роспуске правительства.