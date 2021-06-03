Дерипаска рассказал, как победить бедность в России

https://static.news.ru/photo/b966716a-c475-11eb-8013-96000091f725_660.jpg Олег Дерипаска Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Миллиардер Олег Дерипаска рассказал, как увеличить темпы роста экономики России. Об этом он заявил на ПМЭФ, трансляция велась на официальном сайте форума.

По его мнению, для этого в России должен быть создан новый общественный договор в области бизнеса. При этом двигателем перемен должны быть исключительно предприниматели, прокуроры или следователи не смогут победить бедность в стране, подчеркнул он.

Дерипаска также назвал нынешние заработные платы россиян безобразно низкими и отметил отсутствие мобильности трудовых ресурсов. Так, спрос на квалифицированных сотрудников наблюдается лишь в Москве, в регионах же его нет.

Если мы создадим возможности для экономического роста, это «дёрнет вверх» рынок труда. А источником финансирования роста неминуемо должен стать ЦБ, потому что внешние рынки пока до сих пор закрыты, — заявил бизнесмен.

В противном случае, по его словам, граждане и компании останутся рабами банков. Люди должны иметь прямую возможность получать доступ к капиталу. В качестве примера он привёл США, где экономике оказывается очень серьёзная поддержка.

Ранее Дерипаска назвал серьёзной проблемой России очень узкий рынок облигаций. Его расширение, по словам миллиардера, будет первым шагом к свободе предпринимательства, а затем представители малого и среднего бизнеса сами станут двигателями перемен.