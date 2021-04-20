Дерипаска рассказал, что поможет России выйти из-под санкций

https://static.news.ru/photo/29fb41c0-a1c7-11eb-83ca-96000091f725_660.jpg Фото: oleg.deripaska/instagram.com

Российский предприниматель Олег Дерипаска оценил ситуацию в мировой экономике, отметив, что существует очевидный сценарий, при котором Россия сможет выйти из-под пресса западных санкций. По его мнению, это будет возможно благодаря росту цифрового китайского юаня.

Дерипаска отреагировал на слова председателя КНР Си Цзиньпина — тот в своём выступлении на экономическом форуме Боа призвал покончить с американской гегемонией. По словам бизнесмена, политик имеет право на подобные заявления, поскольку китайская экономика растёт быстрыми темпами и к 2026 году должна выйти на первое место в мире.

У США же серьёзные проблемы с государственными финансами: дыра в бюджете по итогам первого квартала составляет 1,7 трлн. Да и заигравшись с санкциями, заставили весь мир задуматься о роли доллара в международных расчётах. В общем, цифровой китайский юань, видимо, серьёзно подвинет доллар в мировой торговле, что и поможет России выйти из-под санкционного пресса, — написал Дерипаска в Telegram-канале.

Как сообщалось ранее, власти Австрии считают, что диалог с РФ важнее введения новых санкций в отношении Москвы, заявил министр иностранных дел республики Александер Шалленберг. Дипломат призвал использовать для налаживания сотрудничества с Кремлём все известные форматы и организации.