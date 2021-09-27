Дерипаска раскритиковал Госдуму за отсутствие планов по экономике

Российский миллиардер Олег Дерипаска раскритиковал политические партии, вошедшие в состав новой Госдумы, за отсутствие полноценной экономической программы и предложил собственный вариант развития, призванный обеспечить высокие темпы экономического роста. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Олигарх заявил , что предвыборные программы партий новой Госдумы включают в себя отдельные важные предложения по социально-экономическому развитию, но не содержат полноценного комплексного плана развития экономики на ближайшие годы. Кроме того, в программах практически отсутствуют идеи, которые могли бы обеспечить переход к более высоким темпам экономического роста. По оценке олигарха, такой рост должен составить по крайней мере 7,5%.

Программа правительства до 2030 года содержит все необходимые положения для обеспечения условий и начала такого высокого экономического роста. Плюс правительство, как показали события прошлой недели, настроено по поручению президента найти наиболее благоприятные условия взаимодействия как с малым, так и с крупным бизнесом. Однако даже всех ресурсов правительства, мобилизованных через национальные проекты, через ФНБ, не хватит больше чем на 3% экономического роста в самых позитивных условиях, — пишет Дерипаска.

Исправить ситуацию, по его словам, поможет снижение ключевой ставки ЦБ РФ, которая откроет возможность для бизнеса занимать на рынке средства под существенно более низкий процент. Также в России необходимы прямые иностранные инвестиции. Для этого необходимо обеспечить стабильность налоговой системы и улучшить функционирование правовых институтов. В частности, необходимо изменить статус и мандат ЦБ РФ, обязав его участвовать в обеспечении экономического роста.

Центробанк, по мысли Дерипаски, должен создать программу мер, призванную обеспечить высокие темпы экономического роста, ежемесячно мониторить её проведение и отчитываться перед Госдумой о результатах. Банки же должны финансировать проекты развития и обеспечить доступную ипотеку, особенно в таких регионах, как Дальний Восток, Сибирь, Урал и Юг России. Для этого им необходимы соответствующие стимулы.

Ранее Дерипаска раскритиковал действия Центробанка в области денежно-кредитной политики и повышения ключевой ставки, обвинив Банк России в том, что его руководство окончательно «уверовало» в идею «особого пути» страны в финансовой политике. Регулярное повышение ключевой ставки ведёт к подорожанию кредитов, не позволяя России повысить рост ВВП и усугубляя её отставание от остального мира.