Дерипаска раскритиковал Центробанк и Госдуму

https://static.news.ru/photo/0cfb7a40-7125-11eb-9456-96000091f725_660.jpg Олег Дерипаска Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский миллиардер Олег Дерипаска обрушился с критикой на Центробанк России и его председателя Эльвиру Набиуллину, а также на поддерживающую её действия Госдуму.

Дерипаска не первый год заявляет, что Центробанк должен понизить ключевую ставку до уровня, который позволит бизнесу получать дешёвые кредиты. Он считает, что неизбежное обесценивание рубля, которое произойдёт после этого, будет компенсировано ростом зарплат россиян.

Послушная Центробанку Госдума в очередной раз одобрит эту деятельность. Напомним, что начиная с 2013 года, года начала снижения доходов граждан Российской Федерации, она это делала уже более 20 раз, — заявил он в своём Telegram-канале.

По его мнению, такая деятельность добавляет эффективности американским санкциям и перечёркивает многолетнюю работу правительства и президента страны. Отмечается, что Дерипаска впервые обвинил Госдуму в поддержке политики Набиуллиной.

Как писал NEWS.ru, Дерипаска считает, что Россия сможет вернуться к нормальной жизни не раньше 2023 года. По его мнению, чтобы оправиться от кризиса, страна должна пройти много сложных этапов.

Среди этих этапов он назвал вакцинацию 25% наиболее активного населения, введение медицинских паспортов с иммунным статусом, качественные онлайн-сервисы и образование. Также, по словам Дерипаски, в регионах необходимо ввести полные локдауны и заниматься активным поиском инфицированных коронавирусом.