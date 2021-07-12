Дерипаска раскритиковал ЦБ за нехватку экономического суверенитета в стране

Миллиардер Олег Дерипаска раскритиковал в своём Telegram-канале политику Банка России в отношении национального экономического суверенитета. По его словам, отказ ЦБ от любой попытки восстановления национального экономического суверенитета «является полнейшей загадкой для всех в мире», хотя является его прямой обязанностью.

Олигарх обвинил ЦБ в нежелании создавать суверенную систему расчётов на основе цифрового рубля, а также в отсутствии попыток создания собственного российского долгового рынка, что очень важно в условиях санкционного давления. Нынешняя же практика избыточного регулирования со стороны ЦБ останавливает экономический рост и развитие страны.

Очень непонятна позиция Госдумы и Совета Федерации по этому вопросу. А ведь национальный суверенитет и обеспечение безопасности страны, в их случае — бездействие подотчётного им ЦБ РФ, в конечном итоге ложатся тяжёлым грузом на всех граждан, — подчеркнул олигарх.

Ранее Дерипаска заявил, что Банк России должен быть ответственным за экономический рост и монетарную политику страны, в связи с чем его мандат необходимо расширить. Способствовать этому, в частности, может тот факт, что представители ЦБ присутствуют в совете директоров каждого банка, осведомлены о его планах и могут регулировать темпы экономического роста вручную.