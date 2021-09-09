Дерипаска призвал снизить уровень потребления и отходов в мире

Миллиардер Олег Дерипаска призвал уменьшить уровень потребления в мире, назвав этот шаг путём к равновесию. По его мнению, вместо пропагандируемой сейчас идеи наращивания доходов и стимулирования потребления необходимо проповедовать концепцию умеренного потребления. Об этом он заявил в ходе Столыпинского форума в Москве, пишет РИА Новости.

Олигарх уточнил , что миру стоит двигаться в сторону «быстрой реализации новой энергетической стратегии», основой которой должны стать атомная энергетика и умеренное потребление. По его мнению, единственным путём к равновесию станет отказ от нынешней идеи наращивания доходов и стимулирования потребления.

Безусловно, нужно будет менять схему потребления, мы не можем столько потреблять, столько выбрасывать — нужно от чего-то отказываться, — заявил Дерипаска.

Ранее олигарх заявил, что мир ждёт как минимум ещё две серьёзные волны пандемии коронавируса, так как никто не хочет закрывать границы и вводить локдауны. По его словам, мир отказался от жёстких мер по борьбе с коронавирусом, понадеявшись на вакцинацию, и пока одна половина населения прививалась, вторая потеряла иммунитет, а последствия заболевания для организма становятся все более серьёзными. В итоге процесс реабилитации после заражения COVID-19 может занять больше года, что увеличит нагрузку на страховые компании, а необеспеченные эмиссии вызовут рост инфляции в стране.