Дерипаска призвал сформировать новую финансовую систему в России

Российский предприниматель Олег Дерипаска призвал сформировать в России новую финансовую систему, цитирует его издание «Эксперт». По словам бизнесмена, необходимо по-новому решать проблему доступа к долгу и капиталу для всех компаний. Он добавил, что система государственных банков устарела и её необходимо реформировать.

В интервью изданию Дерипаска заявил, что в случае отказа России от системы госкапитализма страна сможет обойтись «без серьёзных социальных потрясений».

У нас нет другого пути, кроме как пересмотреть и отказаться от системы госкапитализма, какие бы ни были у кого ожидания. И если мы это сможем сделать сами, то обойдемся без серьезных социальных потрясений. <...> Нужно вернуться к той модели, которую мы апробировали, и она уже рождалась. Сейчас многосторонние, видимо, все схемы типа ВТО закрыты. Нужно налаживать двусторонние связи, нужно выходить на новые рынки, — сказал он.

Ранее Дерипаска предложил сократить госаппарат в России вдвое, а численность силовых структур — в три-пять раз. По его мнению, это должно избавить страну от лишних трат и станет первой ступенью на пути РФ к успешной экономике, ориентировав её на экспорт.

Он также выступил с инициативой выпустить из тюрем всех предпринимателей, которые отбывают наказание по статьям о мошенничестве и растрате. По его мнению, им нужно дать возможность заниматься бизнесом, дать возможность экспортировать произведённые в России товары в те страны, куда это возможно.