Дерипаска призвал сделать Центробанк ответственным за экономический рост

Банк России должен быть ответственным за экономический рост и монетарную политику страны, в связи с чем его мандат необходимо расширить. Способствовать этому, в частности, может тот факт, что представители ЦБ присутствуют в совете директоров каждого банка и осведомлены о его планах. Об этом на заседании Столыпинского клуба заявил бизнесмен Олег Дерипаска. Его слова приводит РИА Новости.
По словам предпринимателя, представители Банка России
Если мы не поменяем мандат, если они не будут отвечать так же, как и правительство, за темпы экономического роста <...>. Они говорят «мы не можем», ну, враньё. Долговой рынок — серьёзный инструмент для обеспечения, — сказал олигарх.
Ранее миллиардер раскритиковал действия Центробанка в области денежно-кредитной политики и повышения ключевой ставки. Он обвинил Банк России в том, что его руководство окончательно «уверовало» в идею «особого пути» страны в финансовой политике. По его словам, дорогие кредиты не позволяют России повысить рост ВВП и она продолжит отставать от остального мира.