Дерипаска призвал сделать Центробанк ответственным за экономический рост

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Продовольственная инфляция в России достигла двузначных значений. На рост цен на продукты повлияли не очень хороший урожай, повышение глобальных цен, а также удорожание рабочей силы в сельском хозяйстве из-за сокращения числа мигрантов. Уровень инфляции необходимо снизить сейчас, в противном случае пострадают самые незащищённые группы населения, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Центробанка Эльвиру Набиуллину.

У нас же инфляция была низкой не так долго, всего четыре года вблизи цели четыре процента. Сейчас она в два раза выше, а продовольственная — уже, к сожалению, двузначная, —...