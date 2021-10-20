Дерипаска призвал Центробанк «заняться всерьёз» растущим рынком криптовалют

Миллиардер Олег Дерипаска вновь призвал финансовые власти страны обратить внимание на растущий рынок криптовалют. По его словам, Минфин США уже давно инвестирует в развитие этого рынка, осознав, что неподконтрольные цифровые платежи способны свести на нет эффективность санкций и даже обрушить доллар. Об этом олигарх написал в своём Telegram-канале.

Ссылаясь на обзор санкций 2021 года, выпущенный Минфином США, миллиардер отмечает , что растущие возможности финансовых технологий, в том числе основанных на криптовалюте и альтернативных системах расчёта, создают серьёзную угрозу для доллара. Кроме того, механизмы оборота криптовалюты могут способствовать созданию новых финансовых и платёжных систем, призванных уменьшить глобальную роль доллара и сделать неэффективными любые экономические санкции. Поэтому данные цифровые активы и платёжные системы должны контролироваться Минфином США.



Интересно, читали этот документ в Банке России? Или они работают по принципу «то, чего мы не видим, не существует»? Пора уже открыть глаза и заняться криптовалютой всерьёз, — подчеркнул Дерипаска.

Ранее Дерипаска заявил, что введение крипторубля в РФ позволит защитить российские и иностранные инвестиции в условиях санкционных войн и завершит цифровую трансформацию национальной экономики. Он назвал анонимность важным инвестиционным инструментом, но уточнил, что российские власти не готовы к созданию крипторубля, так как опасаются персональных санкций.