Дерипаска предрёк США квазидефолт

https://static.news.ru/photo/6a128948-a367-11eb-acc6-96000091f725_660.jpg Олег Дерипаска Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский миллиардер Олег Дерипаска полагает, что увеличение заимствований США на внешних рынках может привести страну к квазидефолту. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

Очередной пакет мер стимулирования экономики США на подходе. Цена вопроса на этот раз — более 1 триллиона долларов США. Откуда Байден собирается брать столько денег — непонятно, — написал Дерипаска.

Предприниматель отметил, что американский госдолг уже приближается к $30 трлн и сокращать его никто не планирует.

Америка так может доиграться и до квазидефолта, — предупредил Дерипаска.

Это заявление председатель наблюдательного совета «Базового элемента», президент En+ Group и гендиректор РУСАЛа сделал на фоне недавнего сообщения российской Счётной палаты о том, что в 2020 году внутри страны Минфин занял 5,18 трлн рублей, что в 2,5 раза превысило объём привлечений в 2019 году и стало максимальным показателем более чем за 15 лет.

Впервые в новейшей истории России доля нефтегазовых доходов в бюджете оказалась рекордно низкой. В I квартале 2021 года она составила всего 30%. Наиболее вероятным решением проблемы эксперты считают увеличение внутреннего госдолга. Для большинства россиян оно проходит незаметно, но через некоторое время обязательно скажется на уровне инфляции.