Дерипаска предрёк США квазидефолт

Российский миллиардер Олег Дерипаска полагает, что увеличение заимствований США на внешних рынках может привести страну к квазидефолту. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.
Очередной пакет мер стимулирования экономики США на подходе. Цена вопроса на этот раз — более 1 триллиона долларов США. Откуда Байден собирается брать столько денег — непонятно, — написал Дерипаска.
Предприниматель отметил, что американский госдолг уже приближается к $30 трлн и сокращать его никто не планирует.
Америка так может доиграться и до квазидефолта, — предупредил Дерипаска.
Это заявление председатель наблюдательного совета «Базового элемента», президент En+ Group и гендиректор РУСАЛа сделал на фоне недавнего сообщения российской Счётной палаты о том, что в 2020 году внутри страны Минфин занял 5,18 трлн рублей, что в 2,5 раза превысило объём привлечений в 2019 году и стало максимальным показателем более чем за 15 лет.
Впервые в новейшей истории России доля нефтегазовых доходов в бюджете оказалась рекордно низкой. В I квартале 2021 года она составила всего 30%. Наиболее вероятным решением проблемы эксперты считают увеличение внутреннего госдолга. Для большинства россиян оно проходит незаметно, но через некоторое время обязательно скажется на уровне инфляции.