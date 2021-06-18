Дерипаска предрёк доллару дефолт

https://static.news.ru/photo/627ba868-d012-11eb-9781-96000091f725_660.jpg Олег Дерипаска Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Миллиардер Олег Дерипаска считает, что доллар будет терять свою роль в мировой экономике. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По его словам, хотя американская валюта всё ещё остается главной резервной в мире, её популярность упала до минимума с января. Он читает, что так происходит из-за санкций.

Будем наблюдать, как Америка движется к дефолту..., — заключил миллиардер.

Ранее начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин заявил, что сейчас покупка долларов становится способом диверсифицировать портфель инвестиций и застраховать его от ряда рисков

В свою очередь управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий предупредил, что держатели долларовых накоплений сильно пострадают, поскольку инфляция в долларах США будет превышать или находиться на уровне депозитов (0,5–2%) и облигаций инвестиционного уровня (доходность 2–3%).