Дерипаска предрёк доллару дефолт

Миллиардер Олег Дерипаска считает, что доллар будет терять свою роль в мировой экономике. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
По его словам, хотя американская валюта всё ещё остается главной резервной в мире, её популярность упала до минимума с января. Он читает, что так происходит из-за санкций.
Будем наблюдать, как Америка движется к дефолту..., — заключил миллиардер.
Ранее начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин заявил, что сейчас покупка долларов становится способом диверсифицировать портфель инвестиций и застраховать его от ряда рисков
В свою очередь управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий предупредил, что держатели долларовых накоплений сильно пострадают, поскольку инфляция в долларах США будет превышать или находиться на уровне депозитов (0,5–2%) и облигаций инвестиционного уровня (доходность 2–3%).