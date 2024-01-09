Дерипаска предрек серьезное падение цен на нефть Дерипаска предрек резкий обвал цен на нефть в 2024 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предприниматель Олег Дерипаска в своем Telegram-канале сообщил, что в 2024 году стоимость нефти на мировом рынке упадет еще на 20%. По его словам, это будет неплохим подспорьем в борьбе с инфляцией.

Дешевеющая нефть, которая в этом году на мировом рынке упадет еще процентов на 20, будет неплохим подспорьем в борьбе с инфляцией, — написал он.

Он добавил, что это приведет к тому, что «воинствующим мракобесам на Западе» придется уговаривать международных инвесторов дать денег не только на огромные военные расходы. По его словам, США могут попросить в долг около $4 трлн, Европа — около €1,2 трлн, а «находящаяся на грани дефолта» Великобритания — около £350 млрд.

Ранее Дерипаска писал, что доходы бюджета России могут снизится на 10–12 трлн рублей в случае значительного снижения цен на основные экспортные товары страны. Он отметил, что в 2023 году Россия добилась рекордного сбора налогов в 46 трлн рублей, однако уже в 2024-м ситуация может выглядеть не так позитивно.

Он также пояснил, что в мире происходит то, что называется «мягкая посадка» (soft landing), когда цены на все биржевые товары снижаются. При этом выходом из ситуации могут быть только серьезные экономические изменения, «на которые, по-видимому, нет пока воли», считает бизнесмен.