Дерипаска предложил провести новую приватизацию

https://static.news.ru/photo/871106c4-2b6b-11eb-91ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бизнесмен Олег Дерипаска призвал провести в России новую приватизацию. По его словам, этот процесс должен проходить масштабно и честно.

Даже в Китае доля госсектора в три раза меньше, чем в России. Пора и нам задуматься о масштабной честной приватизации, — отметил он.

По его словам, это позволит повысить эффективность экономики, а также ускорить темпы её роста. Такое заявление предприниматель сделал в своём Telegram-канале. К записи он приложил документ о ситуации в Китае.

Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что для развития конкуренции в российской экономике предстоит многое сделать как на федеральном, так и на региональном уровне.

Ранее, как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин подписал закон, продлевающий до 2026 года переходный период для преобразования оставшихся государственных унитарных предприятий (ГУП) Роскосмоса в акционерные общества (АО). Ранее предполагалось, что подведомственные ГУП приватизируют с последующей передачей Роскосмосу 100% акций до 13 июля 2020 года.