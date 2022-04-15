Дерипаска предложил провести новую пенсионную реформу в России

Российский бизнесмен, миллиардер, акционер РУСАЛа Олег Дерипаска предложил провести в стране новую пенсионную реформу. Такую идею он выдвинул в ходе интервью с журналом «Эксперт».

По мнению Дерипаски, в стране необходимо провести реструктуризацию крупных государственных компаний и собственником одной из вновь созданных сделать Пенсионный фонд России.

Должно быть профессиональное управление этими бумагами для получения дохода, чтобы мы не загоняли доходы в бюджет, потом бюджет делал дотацию этому Пенсионному фонду, трансферт, и мы платили. А тем, кто младше 45, или таким активным ребятам типа меня сказать: зарабатывайте сами, и вот вам накопительная система и схема, — сказал Дерипаска.

Также Дерипаска выступил с инициативой выпустить из тюрем всех предпринимателей, которые отбывают наказание по статьям о мошенничестве и растрате. По его мнению, им нужно дать возможность заниматься бизнесом, дать возможность экспортировать произведённые в России товары в те страны, куда это возможно.

Кроме того, предприниматель заявил, что России не удастся избежать социальных проблем на фоне санкций. Несмотря на это, по мнению предпринимателя, «вводить начальников по импортозамещению не нужно».

В конце 2021 года бизнесмен уже предложил свой план по выходу России из кризиса, вызванного санкциями Запада. Дерипаска тогда предложил «начать поднимать Сибирь и Дальний Восток», добиться свободы для предпринимателей и «начать всё заново».