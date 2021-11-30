Дерипаска снова подверг критике политику Центробанка РФ

Основатель UC Rusal, российский бизнесмен Олег Дерипаска на сессии форума «Россия зовет!» вновь подверг критике политику Центробанка, связанную с повышением ставок, сообщил РБК. Он поспорил с главой регулятора Эльвирой Набиуллиной по поводу проводимых ЦБ мер.

Вы всё время двигаете кривую спроса вниз, и вам кажется, что таким образом у вас точка равновесия тоже сдвинется. А нужно обеспечить предложение. Я гарантирую, что при ваших ставках никакого роста предложения не будет, особенно если вас беспокоит реальная инфляция, — сказал Дерипаска.

В качестве примера он привёл главе Банка России Эльвире Набиуллиной политику премьер-министра Виктора Зубкова, при котором нынешняя глава ЦБ занимала пост главы Минэкономразвития. Она касалась ситуации в свиноводческой сфере сельского хозяйства.

Он просто обеспечил необходимое предложение. Все бегали и строили эти свинокомплексы. <...> Со свининой до сих пор нет никаких проблем, — подчеркнул бизнесмен.

По словам Дерипаски, необходимо наращивать предложение, вкладывая деньги в логистику, чтобы товары «двигались быстрее».

Но никто не будет вкладываться, когда стоимость кредита прогнозируется на уровне 10% в начале следующего года, — сказал бизнесмен.

В ответ Набиуллина выразила согласие с тем, политика должна направляться в том числе и на рост предложения, при этом она подчеркнула, что инструментарий кредитно-денежной политики — это то, что влияет на спрос.

Кредит, безусловно, важен для расширения производства. И здесь важен длинный кредит. <...> Если мы посмотрим, как формируются ставки по длинным кредитам, то они зависят не столько от того, какую мы установили ключевую ставку, а от ожиданий банков, финансовых рынков, какая будет инфляция в перспективе пяти — семи — десяти лет. Они в ставку по длинным кредитам закладывают премию по инфляции. Если они видят, что ЦБ не борется с инфляцией, то длинные ставки выше, — пояснила глава регулятора.

Она напомнила о том, что в 2000-е годы, когда ставка рефинансирования была достаточно низкая, долгосрочные ставки были гораздо выше, чем сейчас.

Ранее Набиуллина заявила о том, что ЦБ будет вести жёсткую кредитно-денежную политику, чтобы вернуть инфляцию к запланированному показателю в 4%.