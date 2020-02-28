https://static.news.ru/photo/d5c9c79c-5a56-11ea-b950-fa163e074e61_660.jpg Олег Дерипаска Фото: World Economic Forum/flickr.com

Банк России удерживает высокую ставку по ипотеке, руководствуясь не реальным положением дел, а учебниками макроэкономики середины прошлого века. Об этом заявил олигарх Олег Дерипаска.

Даже самый консервативный банк — Банк Японии — понимает, что времена изменились. Пора готовиться к спаду из-за возможных проблем с коронавирусом. И только наш ЦБ строит свою политику на учебниках макроэкономики середины прошлого века, — написал бизнесмен в Telegram-канале.

По его мнению, в России всё меньше желающих брать ипотечный кредит под 9% годовых, в то время как обоснованная ставка — не более 5%.

Ранее NEWS.ru писал, что в России ставки по ипотеке являются слишком высокими для населения, кабмин всеми силами пытается снизить показатели. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин во время общения с представителями Совета Федерации. Он добавил, что сейчас средняя ставка по ипотечным кредитам 9%, учитывая льготные программы — дальневосточную, семейную ипотеку и так далее.