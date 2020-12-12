Дерипаска объяснил рост цен на продукты

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Бизнесмен Олег Дерипаска назвал странной реакцию властей и простых россиян на рост цен на продовольствие. По его словам, здесь нет ничего удивительного, поскольку аграрии платят слишком высокие проценты по кредитам.

Странно, что всех удивляет рост цен на продовольствие. Было бы удивительно, если бы они не росли, — написал он в Telegram.

Дерипаска также добавил, что поразительно, что вообще есть продовольствие в достатке. Он напомнил, что аграрные компании получают кредиты не менее чем под 12% годовых за возможность финансировать свои проекты и повышают цены на продукцию, чтобы отдать эти проценты. Бизнесмен считает, что для решения этой проблемы в аграрный сектор необходимы серьёзные вложения в инфраструктуру, в логистику и хранение, которые уберут потери и повысят эффективность переработки. В результате предложение начнёт превышать спрос, и не будет проблем с ценами.

Ранее NEWS.ru писал, что министерства и ведомства РФ могут предложить правительству заморозку цен на сахар-песок и подсолнечное масло на три месяца, начиная с 1 января 2021 года. Именно сахар-песок и подсолнечное масло оказались наиболее подорожавшими продуктами в магазинах в ноябре в сравнении с 2019 годом.

9 декабря на совещании по экономическим вопросам с членами правительства президент России Владимир Путин потребовал в течение недели решить проблему с ростом цен на продукты в магазинах. В правительстве создали рабочую группу по ситуации с ценами на социально значимые товары в России.