Дерипаска назвал плюсы введения крипторубля в России

Введение крипторубля в РФ позволит защитить российские и иностранные инвестиции в условиях санкционных войн и завершит цифровую трансформацию национальной экономики. Такое мнение высказал бизнесмен Олег Дерипаска, выступая на сессии Столыпинского форума. Его слова приводит ТАСС.

Анонимность — это очень важный инвестиционный инструмент. И криптофинансы нам помогут это обеспечить. Введение крипторубля — это важнейшая задача, особенно в условиях санкционной войны, для обеспечения национального суверенитета, — пояснил бизнесмен.

Дерипаска также заявил, что «наш антимонопольный орган» должен заняться регулированием рынка цифровых решений, так как сейчас на нём наблюдается ограничение конкуренции и доминирование компаний вроде «Яндекса». Он также отметил, что российские власти не готовы к созданию крипторубля, так как опасаются персональных санкций.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков коснулся темы признания в России биткоина, заявив, что приравнивание этой криптовалюты к деньгам может нанести только вред финансовой и экономической системе страны. Он назвал биткоин квазивалютой и добавил, что для его признания в стране нет никаких предпосылок.