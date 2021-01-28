Дерипаска нашёл «виновника» сокращения населения России

https://static.news.ru/photo/3763f0aa-6194-11eb-858d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский миллиардер, акционер «Русала» и En+ Олег Дерипаска обвинил Центробанк в сокращении населения России.

Вот ещё один печальный итог работы нашего Центробанка, — сообщил предприниматель в Telegram.

Ранее Росстат объявил о снижении численности населения РФ за 2020 год более чем на полмиллиона человек — с 146 миллионов 748 тысяч до 146 миллионов 238 тысяч.

Предприниматель Олег Дерипаска постоянно критикует Банк России. Недавно он осудил политику ЦБ по отношению к кредитам сельхозпроизводителям и предложил созвать аграрный съезд. Бизнесмену хотелось бы, чтобы проблема продовольственной безопасности была всестороннее изучена с участием всех заинтересованных лиц. Например, путём созыва аграрного съезда. Чтобы обсудить и принять с предпринимателями программу выхода из сложившейся ситуации с учётом «тупиковой позиции Центробанка» и ситуации на мировых рынках с избыточной ликвидностью из-за программ стимулирования в Азии, Америке и Европе.

Дерипаска также заявил, что «хватит кормить Москву дешёвыми продуктами, пусть теперь москвичи едут в регионы за колбасой». При этом он добавил, что в субъектах РФ цены на продукты в три раза ниже, чем в столице, писал NEWS.ru.