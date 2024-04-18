«Дерет три шкуры»: эксперт раскрыл, почему банки дают кредитки всем подряд Финансист Сироткин: кредитки остаются для банков одним из способов заработать

Кредитные карты остаются для банков одним из немногих способов заработка, рассказал агентству «Прайм» преподаватель кафедры банковского дела университета Андрей Сироткин. По его словам, клиентов побуждают тратить деньги, а в случае просрочки дерут с них три шкуры. Для этого банки также устанавливают заградительные комиссии. Это сумма, которую приходится платить, если ежемесячные траты по кредитки ниже заданных показателей.

Тем самым банки стимулируют клиентов использовать этот финансовый инструмент и минимально на них зарабатывать. А уж если заемщик выходит за рамки грейс-периода, банк дерет с него три шкуры, — объяснил Сироткин.

Раздавать карты всем подряд банков также вынуждает снижение кредитоспособности населения. По словам эксперта, в сложившихся условиях потребительские кредиты одобряют далеко не всем.

Ранее сообщалось, что средний размер лимита по новым кредитным картам в феврале 2024 года достиг 96,6 тысячи рублей. Этот показатель увеличился впервые с сентября прошлого года.

Также фиксируется ускорение продаж кредиток. Начиная с сентября объем выдачи падал или показывал незначительный прирост. Однако февральский показатель оказался лишь на 8% ниже, чем среднемесячный объем выдачи карт в течение 2023 года.