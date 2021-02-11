Депутаты внесли в ГД проект закона о минимальном доходе должников

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Группа парламентариев и сенаторов внесла в Госдуму проект закона о гарантированном доходе в размере прожиточного минимума, защищённом от взыскания за долги, рассказал 11 февраля 2021 года один из авторов инициативы — первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

Идея призвана дополнить список имущества, в отношении которого не может быть обращено взыскание, «ежемесячным доходом гражданина-должника в размере не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ».

Кроме того, документ, в случае одобрения, закрепит механизмы реализации права россиян-должников обеспечить неприкосновенность минимального дохода. Они смогут обратиться к судебным приставам с заявлением о сохранении ежемесячного дохода в размере не менее прожиточного минимума, указывая, в частности, реквизиты банковского счета, на котором необходимо сохранить соответствующие средства. Банк в свою очередь не сможет обращать на них взыскание. Предположительно, новшество вступит в силу 1 сентября 2021 года.

В случае принятия он (проект закона. — NEWS.ru) гарантирует, что ни один человек в нашей стране не останется без средств к существованию, вне зависимости от того, сколько он задолжал. То есть кредиторы больше не смогут взыскивать средства должника под ноль, — отметил сенатор Андрей Турчак, один из авторов документа.

Кроме того, Госдума в весеннюю сессию может принять новый закон о банкротстве. К такому мнению пришёл первый вице-премьер Андрей Белоусов по итогам совещания президента с членами правительства. Чиновник считает, что за 20 лет существования закон действительно утратил свою силу и нуждается в срочных переменах. В новой редакции одной из новелл станет оптимизация процедуры банкротства. Вместо пяти процедур оставят всего две. Также будет сделан акцент на усиление роли саморегулируемых организаций, объединяющих арбитражных управляющих. Будет разработан новый механизм отбора арбитражных управляющих.

Ранее NEWS.ru сообщал, что депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что самолёты Североатлантического альянса не смогут использовать воздушное пространство Крыма без разрешения Москвы. Парламентарий подчеркнул, что армия России является гарантом полной неприкосновенности границ.