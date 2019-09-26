https://static.news.ru/photo/6e9541a6-e06b-11e9-82f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Госдума приняла в одном чтении отчёт об исполнении федерального бюджета на 2018 год.

Доходы и расходы бюджета составили 19,454 трлн и 16,713 трлн рублей соответственно. Профицит равен 2,741 трлн рублей.

Основные расходы пришлись на социальную политику (4,581 трлн рублей), оборону (2,827 трлн рублей) и национальную экономику (2,402 трлн рублей).

ВВП составил 103,875 трлн рублей, превысив определённую в законе о бюджете сумму более чем на 2,5 трлн рублей. Годовая инфляция составила 4,3%, сообщает ТАСС .

Ранее News.ru писал, что проект бюджета на 2020 год содержит прямой запрет на увеличение числа госслужащих. Он не распространяется на учреждения, деятельность которых направлена на поддержку Крыма.