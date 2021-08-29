Депутаты предложили вдвое снизить взносы для отдельных компаний в России

Депутаты Госдумы от ЛДПР предлагают снизить страховые взносы с 30 до 15% для общественных организаций инвалидов. Соответствующий законопроект уже подготовлен и будет внесён в Госдуму в ближайшее время, сообщает URA.RU.

Планируется, что отменят взносы уже в начале 2022 года.

В целях оказания поддержки со стороны государства организациям инвалидов законопроектом предлагается внести изменения в статью 427 части второй НК РФ, предусматривающие установление для них с 1 января 2022 года пониженных тарифов страховых взносов на постоянной основе: на ОПС — 10%, на ОСС — 0%, на ОМС — 5%, то есть вместо общего тарифа 30% они смогут применять пониженный тариф 15%, — говорится в пояснительной записке к документу.

Эта поддержка будет оказана тем организациям, в составе которых 80% инвалидов и их законных представителей. Также взносы снизят для компаний, где уставной капитал состоит из вкладов таких организаций, там работает не менее 50% инвалидов и их доля в фонде оплаты труда составляет не менее 25%.

В то же время организации инвалидов, выполняя социально значимую роль по трудоустройству инвалидов и их социальной интеграции, не в меньшей мере нуждаются в поддержке со стороны государства, поскольку несут дополнительные расходы и являются менее конкурентоспособными в рыночной экономике, — сказано в документе.

Ранее заместитель министра труда Российской Федерации Ольга Баталина сообщила, что разовую выплату в 10 тысяч рублей получат ещё и люди с инвалидностью, а также те, кто получает пенсию по потере кормильца.