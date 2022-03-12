Депутаты предложили правительству расширить действие семейной ипотеки

Депутаты фракции ЛДПР обратились к правительству с предложением расширить действие семейной ипотеки. Их поддержали более чем 300 представителей бизнес-сообществ из 85 регионов России, пишут «Известия».

Соответствующее письмо направлено на имя премьер-министра Михаила Мишустина. По словам зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева, инициатива подразумевает снижение процентной ставки НДФЛ для строительных компаний, введение моратория на штрафы за просроченные контрактные обязательства, а также создание цифровой платформы для мониторинга спроса и предложения на стройматериалы.

Кроме того, мы предлагаем продлить действие пониженных ставок страховых взносов для субъектов МСП на 2022 год. А также распространить их на крупных производителей, — добавил Кошелев.

Действие семейной ипотеки предлагается расширить на семьи, дети в которых родились позже 2015 года. Пока дети не выросли, они живут в семье и нуждаются в дополнительных площадях, прокомментировал предложение сопредседатель комитета «Деловой России» по строительству Михаил Викторов.

Нередко у людей возникали вопросы — чем хуже дети, рождённые, например, в 2017 году, чем в 2018 году, — аргументирует собеседник газеты.

В Минстрое изданию сообщили, что все льготные ипотечные программы работают на прежних условиях. Прорабатываются различные варианты продолжения функционирования программ.

Ранее первый зампредседателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев сообщил, что депутаты предложили выдавать россиянам льготную ипотеку под 5%. Это поможет поддержать отрасль и сохранить доступность жилья.