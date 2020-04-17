Депутаты из Москвы и Петербурга предложили выплатить населению по 25 тысяч

https://static.news.ru/photo/03d61bb8-80b3-11ea-96e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты из Москвы и Санкт-Петербурга обратились к президенту России Владимиру Путину и премьеру Михаилу Мишустину. Они предложили выплатить всем гражданам страны по 25 тысяч рублей из-за пандемии коронавируса.

Мы настаиваем на том, что государство должно выполнить свою конституционную социальную роль и призываем предоставить достаточные пособия всем гражданам РФ за счет средств федерального бюджета, — цитирует послание депутатов «Интерфакс».

Помимо этого, депутаты настояли на скорейшей реализации антикризисных предложений, которые были разработаны Ассоциацией независимых депутатов.

Поддержка граждан и экономики сейчас совершенно необходима. Без этого лишенные дохода люди будут вынуждены массово нарушать самоизоляцию в поисках средств для пропитания, что чрезвычайно затруднит борьбу с эпидемией, — подчеркнули депутаты.

NEWS.ru ранее информировал, что кабмин выделил 3,1 млрд рублей для выплат медикам, которые работают с больными коронавирусом. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.