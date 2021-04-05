Депутаты хотят штрафовать пивоваров, не включённых в профильный реестр

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Законопроект об ответственности для производителей и продавцов пива, не включённых в профильный реестр. Документ подразумевает введение штрафов, а также нормы о конфискации продукции, сырья и оборудования.

Ранее Минфин РФ предложил ужесточить требования к содержанию солода в пиве.

Согласно техническому регламенту ЕАЭС о безопасности алкогольной продукции, который вступит в силу с 1 января 2022 года, при производстве пива допускается замена части солода зерном или продуктами его переработки. При этом совокупная масса не должна превышать 50% массы заменяемого солода. При этом масса сахаросодержащих продуктов должна составлять не более 5% массы солода, зерна и зернопродуктов.

При этом в российском законе о регулировании производства и оборота алкоголя допускается замена лишь 20% солода. Более мягкие требования к содержанию солода в пиве в нормах ЕАЭС вызвали опасения, в частности у Союза российских пивоваров, писал NEWS.ru.