Депутаты Госдумы обсудят с Новаком цены на топливо

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Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) предложила на время заморозить индексацию оптовых цен на газ для населения в связи с пандемией коронавируса нового типа (COVID-19). Соответствующий документ направили в кабмин.

Учитывая сложившуюся экономическую ситуацию, связанную с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, ФАС России предлагает временно заморозить индексацию оптовых цен на газ для населения, — говорится на официальном сайте ведомства. Также...