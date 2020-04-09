Депутаты Госдумы обсудят с Новаком цены на топливо

Депутаты Госдумы и министр энергетики Александр Новак в период с 20 по 22 апреля проведут видеоконференцию, посвящённую вопросу снижения цен на топливо.
По словам лидера «Справедливой России» Сергея Миронова, провести обсуждение предложил премьер-министр Михаил Мишустин.
Я сегодня поднял этот вопрос на Совете Думы, мы договорились, что где-то с 20 по 22 апреля проведём такую видеоконференцию, — отметил Миронов.
Он добавил, что точная дата зависит от графика главы Минэнерго,
Ранее NEWS.ru писал, что представитель правления Независимого топливного союза Григорий Баженов объяснил, почему российское правительство запретило импорт дешёвого иностранного бензина.
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