Депутаты ГД рассказали, когда помогут нуждающимся соотечественникам

https://static.news.ru/photo/dc0b6866-4c92-11eb-90b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Нуждающиеся россияне смогут получить помощь от государства, как только восстановится ситуация с экономикой. В будущем планируется повысить прожиточный минимум и добиться того, чтобы не было людей, у кого доходы ниже этого уровня.

Нуждаются, самое главное, люди, имеющие детей. Потому что мамы не работают, сидят по уходу за ребёнком, а одному родителю непросто. Это первое. Во-вторых, пожилые, наши пенсионеры уважаемые, ветераны нуждаются в поддержке. Как только экономика поднимется, будем рассматривать вопросы оказания помощи, — рассказала в беседе с URA.RU депутат Госдумы, зампредседателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Валентина Кабанова.

Политик отметила, что депутаты постоянно работают над вопросом помощи нуждающимся. Уже есть ряд законопроектов, которые подтверждают её слова.

Член комитета ГД по труду и социальной политике Светлана Бессараб отметила, что во время пандемии большое число нуждающихся не получили поддержку.

Сегодня Счётная палата говорит о том, что из малоимущих граждан, получивших поддержку по программам государства, в том числе в период пандемии, порядка 20% оказались не задействованы. Думаю, что эти граждане могут стать очередными получателями соцподдержки, — пояснила политик.

Ранее NEWS.ru сообщал, что после новогодних праздников правительство увеличит выплаты семьям с детьми в возрасте от трёх до семи лет. Это относится к тем, чей доход меньше прожиточного минимума на человека, рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.