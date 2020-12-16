Депутаты ГД одобрили проект расширения льгот по ипотеке для многодетных

https://static.news.ru/photo/4aec0fb6-4058-11eb-b5c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Комитет ГД по финансовому рынку рекомендует нижней палате парламента одобрить в первом чтении проект закона, уточняющего цели ипотечных кредитов, выданных по госпрограмме софинансирования приобретения жилья многодетными семьями в размере 450 тысяч рублей. Субсидии могут распространить и на займы для строительства или покупку недостроенного дома. Разработку документа инициировал кабмин РФ.

С сентября 2019-го в РФ действует программа поддержки многодетных семей, благодаря которой граждане могут получить выплату в размере 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. Она рассчитана на ячейки общества, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился третий и последующие дети, пишет ТАСС.

Кроме того, говорится в пояснительной записке, господдержку можно получить на выплату кредитов на покупку жилого помещения с ремонтом или неотделимыми улучшениями. Российский парламент рассмотрит проект закона во время заседания 22 декабря 2020 года.

Долг россиян за ипотеку к 1 ноября достиг 8,8 трлн рублей. За год задолженность увеличилась на 22,1%. Из общей суммы долга только 18,7 млрд — валютные ссуды, остальное составляют рублёвые. При этом показатели выдачи ипотечных займов продолжают расти рекордными темпами. Только в октябре по сравнению с сентябрём объём кредитования увеличился на 3,4%, в целом заключено 212 тыс. договоров на общую сумму 546,4 млрд рублей. Это стало рекордным максимумом с 2009 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что доля просроченных потребительских кредитов (более 30 суток) в РФ увеличилась до 16% (на 2,6 процентного пункта) в октябре по сравнению с началом 2020 года, заявили представители Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Данные получены по итогам анализа сообщений от четырёх тысяч финансовых организаций.