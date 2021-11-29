Депутат Госдумы заявил о провале пенсионной реформы в РФ

Пенсионная реформа в России провалилась, так как обещанного роста пенсий не произошло, заявил депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный в разговоре с «Царьградом». Также он указал на недостаточную индексацию пенсий и на грядущее снижение их покупательной способности.

Во-первых, не получилось обещанного роста пенсий хотя бы на тысячу рублей. И с каждым годом этот рост будет всё меньше и меньше. Во-вторых, индексация пенсий — ниже уровня инфляции. В-третьих, будет уменьшаться и соотношение средней пенсии к прожиточному минимуму пенсионера, то есть в этом году это 166%, а в 2024-м — всего 152%. А это значит, что покупательная способность пенсий будет падать. Ну и, наконец, соотношение к средней заработной плате, так называемый коэффициент замещения, здесь тоже мы видим снижение показателей. В 2015 году было 35%, а в 2024-м станет 30%, — сообщил Куринный.

Он добавил, что весь эффект от повышения пенсионного возраста кончился, дальше необходим экономический рост, иначе нужно будет снова повышать возраст выхода на пенсию. Также депутат раскритиковал экономическую стратегию, по которой государство экономит на своих же гражданах из-за желания создать резерв на «тяжёлые времена».

Когда не было денег, а мы со своими предложениями, касающимися индексации пенсий работающим пенсионерам или поддержки «детей войны», выходили, а нам отказывали, это было понятно или хотя бы объяснимо. Но когда деньги есть, а вы порой не можете найти копейки на индексацию выплат военным пенсионерам, и это тоже в очередной раз заморожено, вот этого понять невозможно, — заявил Куринный.

Ранее Госдума приняла во втором чтении проект бюджета Пенсионного фонда на 2022–2024 годы. Согласно проекту, Пенсионный фонд планирует направить на индексацию пенсий средства, сэкономленные на строительстве зданий.