Депутат рассказала, когда можно будет говорить о проценте индексации пенсий

Обсуждать процент, на который будут проиндексированы пенсии, можно будет, лишь когда будут подведены итоги 2021 года, сообщила депутат Государственной думы Светлана Бессараб «Народным Новостям». По её словам, в прошлом году удалось достичь реального уровня инфляции благодаря разовой 10-тысячной выплате пенсионерам.

Мы ждём подведения итогов 2021 года. Реальный уровень инфляции, который оказался выше прогнозируемого значения, должен быть достигнут с помощью индексации пенсий. <...> В прошлом году было дано задание правительству РФ подготовить предложения по выравниванию уровня доходов и уровня инфляции на текущий год. Я думаю, что в начале сессии мы рассмотрим это предложение от правительства на заседании Госдумы, — сказала Бессараб.

При этом, по мнению ряда экспертов, индексация страховых пенсий в 2022 году потребует дополнительного финансирования в размере 150–200 млрд рублей. Выплаты планируется увеличить выше уровня инфляции, при этом в бюджете предусмотрена индексация только на 5,9%.

Ранее профессор Института мировой экономики и бизнеса РУДН доктор экономических наук Жанна Голодова сообщила, что для некоторых категорий неработающих пенсионеров с 2022 года будет предусмотрена надбавка к пенсии. Она коснётся бывших работников сельхозпредприятий и будет выплачиваться, даже если человек покинул село и переехал в город.