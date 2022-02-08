Депутат раскритиковал ограничение наценки на базовые продукты

Наценку нужно ограничивать на всё продовольствие, заявил депутат Госдумы Сергей Лисовский, комментируя решение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по её ограничению на базовый набор продуктов. В разговоре с Sobesednik.ru он предложил воспользоваться опытом таких стран, как Великобритания, Италия и Франция.

Наценку надо ограничивать на всё продовольствие. <...> Во многих странах схемы отработаны. Достаточно примерить их опыт на себе. Например, в Британии, где существует прецедентное право, хотя торговая наценка законом не ограничена, все понимают, что больше 9-12% её ввести не получится. В Италии при определении цены закупки участвует муниципалитет. <...> Во Франции тоже государство участвует... Как, собственно, практически везде в мире, — описал Лисовский.

Он добавил, что такие меры нужны для защиты производителей и потребителей от монополии торговых сетей. Обращаясь к российскому опыту, Лисовский обратил внимание на систему маркировки «Честный знак», которая позволяет просчитать наценку.

Вспомните, какой в прошлом год был скандал, когда вдруг выяснилось, что цена на одно и тоже лекарство в соседних областях может разниться в три раза. Когда это стало явным, проблему тут же начали решать, — сказал он.

Ранее ФАС поручила своим локальным управлениям провести совещания с местными ретейлерами, потребовав добровольно ограничить наценку на базовые продукты. К сокращению надбавки уже присоединились продавцы Курской, Астраханской, Новосибирской, Ульяновской, Пензенской, Омской областей и Республики Адыгея.