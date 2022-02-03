Депутат предложил увеличить часы продажи российского вина в магазинах

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К так называемому «индексу бигмака» стоит относиться скептически, он является показателем из области «фрикономики» и не отражает экономической ситуации в стране, об этом в интервью изданию «Экономика сегодня» рассказал профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Плеханова Константин Ордов.

Накануне журнал The Economist выпустил очередной «индекс бигмака», на основании которого валюты оцениваются по отношению к доллару. Российский рубль занял последнее место в общем списке и стал самой недооценённой валютой....