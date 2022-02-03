Депутат предложил увеличить часы продажи российского вина в магазинах
Депутат ЛДПР Наумов предложил увеличить часы продажи российского вина в магазинах
Никита Чайка
Никита Чайка
18:19, 03 февраля 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов (фракция ЛДПР) предложил выйти за рамки «трезвых часов», установленных законодательством и разрешить начинать магазинам продавать российские вина на час раньше, а заканчивать продажи на час позже всей остальной алкогольной продукции. Он предложил вкладывать прибыль с продаж (в дополнительные часы) в развитие программ для молодёжи, направленные на пропаганду здорового образа жизни, сообщает «Парламентская Газета».
Я бы на час раньше начинал и на час позже заканчивал продажу любого российского вина, сделанного из российского винограда, или шире — винограда, выращенного на территории стран Евразийского экономического союза, — сказал депутат.
Он считает, что необходимо поощрять сотрудников правоохранительных органов, которые выявляют факты нарушения, связанные с производством и контрабандой продукции.
Было бы здорово, если бы производители и сети вместе через фонды поощряли тех участковых, которые активно выявляют и нейтрализуют производителей и продавцов контрабандной продукции, — подытожил он.
Ранее в ряде сетевых магазинов сообщили, что продажа крепкого алкоголя в больших бутылках заметно выросла. Так, в 2021 году доля проданного алкоголя в бутылках объёмом 1 литр выросла на 30–60%. Доля такого формата в категории «виски, ром и ликёры» превышает 10%. Эксперты связывают такую тенденцию с возможностью покупателям сэкономить, так как алкогольная продукция объёмом 1 литр будет стоить дешевле, чем два по 0,5.