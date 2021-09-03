Депутат оценил предложенные Путиным меры поддержки Курил

Освобождение бизнеса на Курилах от налогов на 10 лет позитивно скажется на росте экономики региона. Также ещё необходимо развивать туризм, ловлю и переработку рыбы. Об этом Lenta.ru рассказал депутат Госдумы, председатель комитета по экономической политике Сергей Жигарев.

Любые экономические меры, предложения по Дальнему Востоку должны выходить за рамки пустых заявлений. Курилы — крайне сложный регион, потому работа с ним должна быть чёткой и последовательной, — оценил депутат предложенные президентом меры поддержки Курил.

Он отметил, что необходимо развивать переработку и продажу рыбы, восстанавливать комбинаты, заниматься портовой деятельностью, чтобы в регионе был современный флот по ловле рыбы.

По словам депутата, предложенные меры по развитию региона хороши, но всё ещё недостаточны. Основная проблема касается постоянного оттока населения. И для изменения ситуации можно было бы объявить регион безналоговой зоной, чтобы бизнесмены и предприниматели могли открыть любые направления своего дела.

Несмотря на непростой и временами суровый климат, необходимо развивать региональный туризм. Есть много интересных мест, за которые стоит зацепиться. Однако после этого можно будет отталкиваться и двигаться дальше, подытожил Жигарев.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что на Курильских островах будет создан беспрецедентный налоговый режим для бизнеса — предпринимателей освободят от уплаты налогов на 10 лет.