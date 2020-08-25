Депутат обвинил Пенсионный фонд в «целенаправленном грабеже» россиян

https://static.news.ru/photo/87c36dac-e767-11ea-b418-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутат Госдумы Алексей Журавлёв заподозрил Пенсионный фонд России (ПФР) в намеренном обсчитывании россиян. По его словам, весьма странно, что ПФР «ошибается» только в свою пользу, недоплачивая значительные суммы пенсионерам.

Так, может, это вовсе не ошибки, а целенаправленный грабёж, замаскированный под «дефекты системы»? С ПФР пора уже серьёзно разобраться, предъявив законные обвинения, — цитирует его «Царьград».

Ранее, как писал NEWS.ru, Счётная палата нашла ошибки в системе персонифицированного учёта в Пенсионном фонде России (ПФР), которые чаще всего приводят к тому, что граждане недополучают пенсии. Об этом говорится в отчёте аудиторов по итогам проверки работы ПФР в 2017–2019 годах. Проблема с начислением пенсий возникала из-за того, что ПФР открывал несколько пенсионных счетов на одного человека и не объединял их или присваивал один СНИЛС сразу нескольким гражданам.

Также к необоснованному занижению пенсии приводила и смена фамилии. По данным аудиторов, ПФР не указывал на лицевых счетах граждан данные о смене фамилии, что приводило к ошибкам при регистрации и появлению двойных лицевых счетов.

За период с 2017 по 2019 год ПФР объединил счета у 89,8 тысячи россиян. Аудиторы не исключают, что все эти пенсионеры недополучили пенсии.