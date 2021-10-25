В Госдуме назвали способ остановить рост цен на гречку

Повышение цен на гречку и другие крупы — вполне реальный сценарий, считает депутат Госдумы, первый зампредседателя комитета по аграрным вопросам Олег Нилов. Выйти из положения он предлагает через рост здоровой конкуренции на рынках, передаёт издание «Политика Сегодня».

Не только с поля должно быть разрешено продавать свою продукцию, но и «с колёс». Нужно предоставить фермерам и кооперативам право осуществлять бесплатную торговлю, продавать продукцию по себестоимости плюс разумный процент, тогда и сетевики вынуждены будут снижать цены, — объяснил Нилов.

Он сравнил повсеместную практику ярмарок выходного дня с теми, что проводятся «на центральных площадях на Западе».

Ранее крупный производитель натуральных продуктов из алтайского зерна «Роса» предупредил о готовящемся подорожании гречки, овсянки и хлопьев на 20% с ноября. Что касается гречки, причина повышения цен заключается в проблемах с урожаем в Алтайском крае.

Экономист Евгений Иванов заявил, что из-за ажиотажа гречка может подорожать вдвое. Срочно скупать дорожающие продукты, по его мнению, не стоит.