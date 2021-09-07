Депутат назвал опасные последствия роста цен на нефть

После активного роста цен на нефть всегда идёт спад, который плохо отражается на инвестициях. Без стабилизации цен нефтяной рынок может ждать кризис. Об опасных последствиях роста цен на нефть рассказал Lenta.ru депутат Госдумы Владимир Гутенев.

Соглашение, заключённое со странами ОПЕК, формирует небольшой дефицит ценного сырья. Вопреки общему мнению, нам невыгодно, чтобы цены были избыточно высокими, потому что такой подъём всегда является кратковременным, — считает политик.

По его словам, в период активного роста цен инвесторы вкладываются в маржинальные отрасли. Однако последствием этого он назвал спад, который в целом может оказать отрицательное влияние для инвестиционных проектов.

Кроме того, при избыточном росте цен на сырьё увеличивается и стоимость услуг, таких как логистические затраты и транспортировка. Но при совместном участии стран ОПЕК можно урегулировать цены так, чтобы не было избыточного роста и перепроизводства с последующим обесцениванием стоимости сырья, заключил Гутенев.

Ранее президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов сказал, что обрушить нефтяной рынок может цена на нефть выше $100 за баррель.