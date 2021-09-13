Депутат Миронов предложил отменить ипотеку

Ипотечные возможности в России исчерпаны, и правительству нужно искать другие способы решить жилищный вопрос. Например, через развитие государственной аренды жилья, льготные кредиты или поддержку индивидуального строительства. Об этом заявил депутат Госдумы, лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в своём Telegram-канале.

Миронов считает, что ипотека больше не решает жилищный вопрос и не подстёгивает экономический рост. Выгоду получают банки, а большинство граждан не имеют доступа к жилью.

Пора переходить на более эффективные альтернативы. Все, кто хотел и мог взять жильё в ипотеку, давно это сделали. При этом подавляющее большинство граждан не имеют средств на первый взнос и ежемесячные платежи по ипотеке, — сказал депутат.

Он предложил три варианта. Массовое строительство социального арендного жилья, возвращение института сберегательных строительных касс и частное домостроение.

Ранее ипотечный брокер и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута связал резкий спад спроса на льготную ипотеку с тем, что программа не работает. В качестве причин он назвал закрытие предыдущей льготной программы, неоднократное увеличение ключевой ставки Центробанка и ужесточение клиентской политики банков.