Депутат МГД предложил дать самозанятым право на пособие по безработице

https://static.news.ru/photo/f34b96a8-2dae-11ea-8bb6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Demian Stringer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Депутат Мосгордумы Кирилл Щитов выступил с инициативой. Он направил в оперативный штаб по экономическим вопросам предложение о самозанятых россиянах. Согласно документу, эту категорию граждан могут приравнять к безработным с правом претендовать на пособие в 19,5 тысячи рублей.

Подготовил обращение в штаб по экономике. Предлагаю приравнять самозанятых, потерявших доход, к безработным с правом претендовать на пособие в 19 500 в Москве, — цитирует депутата РИА Новости.

Он отметил, что к нему регулярно обращаются жители из его избирательного округа, которые стали самозанятыми. По словам Щитова, в условиях пандемии у них не осталось средств для существования.

Ранее NEWS.ru писал, что эксперты назвали сферы, которые понесут самые ощутимые потери из-за пандемии коронавируса.