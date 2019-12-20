https://static.news.ru/photo/cc2be154-23e0-11ea-8e8a-fa163e074e61_660.jpg Робби Шлунд Фото: M. Popow/imago stock&people/Global Look Press

ФРГ, РФ и Евросоюз должны предотвратить попытки США устроить шантаж в отношении газопровода «Северный поток — 2», заявил глава германо-российской группы в бундестаге Робби Шлунд. По его словам, партнёры должны продемонстрировать единство.

Речь идёт об энергетической безопасности для Германии, а также для Европы. США становятся глобальным игроком в санкционной политике. Я надеюсь, что Германия, Россия и другие страны ЕС не допустят шантаж и продемонстрируют единство, — цитирует политика РИА Новости.

21 декабря Минфин США выпустил заявление, согласно которому все компании, участвующие в строительстве газопровода, должны прекратить свою работу. На это немедленно отреагировал кабмин ФРГ. Там санкции США расценили как вмешательство в дела Европы.

Документ требует, чтобы стороны, которые умышленно продавали, сдавали в аренду или предоставляли суда, участвующие в прокладке труб на глубине 100 футов и более, сделали так, чтобы эти суда перестали функционировать на строительстве газопроводов.

Российская сторона резко осудила введение ограничительных мер. В частности, официальный представитель МИДа Мария Захарова назвала неуместным тот факт, что страна с госдолгом в 22 триллиона долларов запрещает другим странам развивать свою экономику и диктует свои условия, писал NEWS.ru.