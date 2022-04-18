Депутат ГД: Россия может остановить поставки газа для стран-неплательщиц

Иностранные банки в последнее время задерживают платежи за нефть и газ российской стороне, опасаясь санкций, заявил NEWS.ru в кулуарах Национального нефтегазового форума глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный. Он подчеркнул, что Россия может прекратить поставки в случае продолжающихся задержек и предъявить покупателям штрафные санкции.

Мы не будем бесплатно поставлять нефть и газ. Мы подождём неделю-две-три и в рамках контрактных обязательств <...> прекратим эти поставки тем покупателям, которые с нами не рассчитаются, — сказал депутат.

Ранее о сбоях в оплате поставок российских энергоресурсов за рубеж заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по ситуации в нефтегазовом секторе. По его словам, перевод платежей задерживают банки из «недружественных» стран, которые к тому же не готовы переводить расчёты за энергоресурсы на национальную валюту с постепенным уходом от доллара и евро.

До этого власти ряда европейских держав заявили, что не намерены платить за топливо в рублях, поскольку это будет нарушением действующих контрактов. Кроме того, в ЕС заявили, что это противоречит введённым в отношении России санкциям.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин ранее заявил, что страны Европы, которые сейчас отказываются платить за газ рублями, согласятся с этим условием уже к лету 2022 года. По его словам, у ЕС нет альтернативы российскому топливу.