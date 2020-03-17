Депутат Госдумы Виктор Зубарев внёс предложение снизить ставку на образовательные кредиты до не более 6% и ввести льготную ставку для малоимущих и многодетных до 2%. Об этом
Чтобы сделать для студентов вузы и профессии мечты более доступными, мы предлагаем приравнять ставку по образовательным кредитам к ставке рефинансирования для всех граждан. На сегодняшний день это 6%. А для льготных категорий — сделать её 2%, — процитировали депутата в агентстве.
Инициатива была создана совместно с Институтом прогрессивного образования. Предложение было направлено в Минобрнауки и Минфин.
В Институте прогрессивного образования отметили, что сейчас ставка на образовательные кредиты находится на уровне от 8,6% до 16,7%.
Ранее NEWS.ru сообщал о том, что в Сбербанке назвали средний размер образовательного кредита. По сообщению банка, средний размер кредита на образование составляет 115 тысяч рублей, а процентная ставка по такому кредиту не превышает 9% годовых.
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