https://static.news.ru/photo/2e629d42-6809-11ea-a5cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутат Госдумы Виктор Зубарев внёс предложение снизить ставку на образовательные кредиты до не более 6% и ввести льготную ставку для малоимущих и многодетных до 2%. Об этом сообщило РИА Новости.

Чтобы сделать для студентов вузы и профессии мечты более доступными, мы предлагаем приравнять ставку по образовательным кредитам к ставке рефинансирования для всех граждан. На сегодняшний день это 6%. А для льготных категорий — сделать её 2%, — процитировали депутата в агентстве.

Инициатива была создана совместно с Институтом прогрессивного образования. Предложение было направлено в Минобрнауки и Минфин.

В Институте прогрессивного образования отметили, что сейчас ставка на образовательные кредиты находится на уровне от 8,6% до 16,7%.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что в Сбербанке назвали средний размер образовательного кредита. По сообщению банка, средний размер кредита на образование составляет 115 тысяч рублей, а процентная ставка по такому кредиту не превышает 9% годовых.