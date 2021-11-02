Депутат ГД рассказала о новых выплатах в случае локдауна в России

Депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что россиян ждут новые выплаты от государства в случае, если в стране снова будет объявлен локдаун. Помощь будет оказана и работникам, и работодателям, приводит слова парламентария издание «Народные Новости».

Бессараб напомнила , что объявленные нерабочими дни оплачиваются за счёт работодателя. А если потребуются более серьёзные ограничения, то государство возьмёт на себя такую ответственность.

Локдаун — это полная остановка работы экономики страны. Если же локдаун будет объявлен, то помимо тех потерь заработных плат, которые случатся, будет оказана соответствующая помощь и работодателям, и работникам, — заявила Бессараб.

Собеседница издания подчеркнула, что в прошлом году такая помощь уже была оказана во время локдауна, государство на тот период проявило заботу и о бизнесе, и о занятости.

Получили преференции отрасли, которые наиболее пострадали от пандемии. <...> Помогали гражданам, семьям с детьми. Все эти меры показали результативность, — добавила депутат.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о выделении помощи малому и среднему бизнесу. Выплаты начнутся 15 ноября и продлятся до конца 2021 года.