Депутат обратится в Минтруд по поводу расчётов медианной зарплаты

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Член комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Андрей Ветлужских планирует обратиться в Минтруд по поводу более широкого использования расчётов медианной зарплаты при анализе финансовой ситуации.

По его словам, понятие «средняя зарплата» в данный момент не играет роли, это чисто «измерение температуры». Депутат собирается составить соответствующее обращение в Минтруд.

То, о чём говорят профсоюзы, и я озвучил эту мысль, — нужно озвучивать медианную зарплату при обсуждении этих вопросов где бы то ни было. <...> Должно сложиться понимание, что нужно брать статистику и по средней зарплате, и по медианной, когда мы оцениваем ситуацию. Это должна быть практика, — рассказал парламентарий в беседе с РИА Новости.

Накануне Ветлужских отреагировал на слова председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, который обратил внимание на противоречие в заявленной средней заработной плате врачей, педагогов и работников социальной сферы и реальной. Нилов убеждён, что на деле занижаются не только зарплаты, но и официальный прожиточный минимум. Депутат дал объяснение этому несоответствию.

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