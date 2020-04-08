Дептранс Москвы отменит плату за торговлю в метро до 1 июля

https://static.news.ru/photo/9af5de06-7975-11ea-9c53-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Любимов/ АГН «Москва»

Столичный дептранс отменит плату за право заниматься торговлей в метро Москвы до 1 июля 2020 года, рассказал глава ведомства Максим Ликсутов. По его словам, соответствующее распоряжение отдал мэр мегаполиса Сергей Собянин.

Чтобы поддержать предпринимателей, которые приостановили свою деятельность на фоне распространения коронавируса, мы отменили плату за право торговли в подуличных переходах подземки с 1 марта по 1 июля 2020 года, — приводит слова Ликсутова издание «Подъём».

Он добавил, что бизнесмены, чьи объекты продолжают работать на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) и ограничительных мер, получат 50-процентную скидку при оплате аренды.

По данным на 8 апреля 2020 года, COVID-19 заразились в мире свыше 1,4 млн человек. Умерли около 82 тысяч, выздоровели почти 302 тысячи. В России зафиксировали 7517 случаев инфицирования, скончался 61 пациент, поправились 505 граждан.

Ранее NEWS.ru сообщал, что магазины малого формата разработали единые принципы работы в условиях эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19. Меморандум о мерах по профилактике подписали представители Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

Документ предписывает проводить дезинфекцию во время санитарных часов — обрабатывать контактные поверхности, в том числе мебель, оборудование, покупательские тележки, дверные ручки, поручни, кассовое оборудование.