Деньги ФНБ потратят на самолёты

Минпромторг разработал план создания линейки «конкурентоспособной продукции авиационной промышленности», средства на реализацию которого будут взяты из Фонда национального благосостояния. Об этом сообщает «Коммерсант».

Проект подразумевает разработку пяти типов вертолётов и выпуск 735 гражданских воздушных судов: Ил-114, МС-21, «Байкал», Sukhoi Superjet 100 и L-410. Он нацелен на популяризацию отечественных самолётов за рубежом.

На реализацию данной инициативы до 2030 года потребуется порядка 1,8 трлн рублей, из низ 1,6 трлн предполагается взять из средств ФНБ. В этом году выделят 9,4 млрд рублей, ещё 537,9 млрд рублей — до 2024 года и свыше 1 трлн рублей — в период с 2025 по 2030 год.

При этом эксперты считают проект слишком амбициозным и полагают, что запланированные объёмы производства не найдут должного спроса на рынке.

Ранее сообщалось, что объём Фонда национального благосостояния (ФНБ) в мае вырос на 113 млрд рублей и по состоянию на 1 июня составил 13,938 трлн рублей. При этом объём ликвидной части ФНБ составил 7,5% ВВП, или 8,616 трлн рублей.