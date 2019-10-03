Объём денежной базы в России в узком определении снизился за неделю на 63 млрд рублей (на 0,59%). Речь идёт о выпущенной в обращение Банком России наличности, а также остатках на счетах обязательных резервов по привлечённым кредитными организациями средств в национальной валюте.
Так, на 27 сентября объём денежной базы составил 10562,4 млрд рублей. На 20 сентября она равнялась 10625,4 млрд рублей, сообщает пресс-служба ЦБ.
Как ранее писал News.ru, 3 октября курс доллара вырос на 11 копеек — до 65,38 рубля. Курс евро увеличился на 1 копейку и составил 71,40 рубля.
При этом мировые цены на нефть растут. Так, ноябрьские фьючерсы WTI составили $54,31 за баррель (выросли на 1,29%). Фьючерсы на нефть марки Brent увеличились до $59,41 за баррель (на 0,88%).
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