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Страны, которые участвуют в проекте «Северный поток — 2», планируют получить разрешение от Дании на прокладку газопровода до конца 2019 года, заявил глава немецкой компании Wintershall Dea Марио Мерен.

Я уверен, что Дания, если она следует европейским правилам, предоставит в итоге разрешение, мне бы не хотелось думать об ином развитии событий, — сказал он в интервью телеканалу «Россия 24»....