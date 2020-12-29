Денег нет: правительство РФ отказалось от строительства моста на Сахалин

https://static.news.ru/photo/b5ab4eb2-49f8-11eb-a604-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Денег на строительство моста на Сахалин пока нет. Об этом в социальной сети сообщил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

Пока по деньгам его не тянем. Идея неплохая, но денег пока на это не хватает, — цитирует ТАСС вице-премьера, сделавшего заявление во время прямого эфира в Instagram.

Ранее полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев заявил, что строительство моста на Сахалин обсуждалось с середины XX века и всегда вызывало много вопросов. В последнее время отношение к этому проекту у главы государства Владимира Путина меняется, сообщил вице-премьер. Правда, он не уточнил, в какую сторону.

Между тем глава администрации президента, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов указал на минусы проекта по строительству транспортного перехода с Сахалина на материк. Он отметил, что мост на Сахалин нужен, прежде всего, с психологической точки зрения — «Крым соединили, не мешало бы и Сахалин», но он является проблемным с точки зрения необходимых на строительство затрат. Также Иванов добавил, что для этого моста не будет грузов.

О том, что мост на Сахалин всё-таки будет построен, ранее заявил гендиректор ОАО «РЖД» Олег Белозёров. Проект предварительно оценили в 576 млрд рублей, из них 226 млрд — мостовой переход с подходами и 350 млрд — железнодорожная линия, писал NEWS.ru.