Эксперты предрекают шестикратный рост безработицы в РФ

Эксперты прогнозируют рост зарегистрированных безработных в шесть раз в России. Прирост составит до 5,3 млн человек.
Данные представлены в обзоре Института социальной политики НИИ ВШЭ. Такие масштабы безработицы грозят экономике из-за её вынужденного простоя,
Сопутствующими причинами служат упрощение процедуры постановки на учёт в центрах занятости и увеличение пособия. Однако, отмечают эксперты, денег на выплаты может не хватить. Сумма рассчитана только на 2,5 млн безработных.
Минтруда, в свою очередь, поспешило заверить, что деньги есть, а лимиты были выделены с учётом самого пессимистичного сценария. Но для него пока оснований нет.
Ранее NEWS.ru сообщал, что все безработные, вставшие на учёт в органы службы занятости с начала марта, получат максимальное пособие в размере 12 130 рублей, также доплату по 3 тысячи рублей за каждого несовершеннолетнего ребёнка в семье. Соответствующий проект постановления правительства подготовил Минтруд страны.
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