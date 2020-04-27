Эксперты предрекают шестикратный рост безработицы в РФ

https://static.news.ru/photo/d6a61756-881e-11ea-9d16-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эксперты прогнозируют рост зарегистрированных безработных в шесть раз в России. Прирост составит до 5,3 млн человек.

Данные представлены в обзоре Института социальной политики НИИ ВШЭ. Такие масштабы безработицы грозят экономике из-за её вынужденного простоя, пишут «Известия».

Сопутствующими причинами служат упрощение процедуры постановки на учёт в центрах занятости и увеличение пособия. Однако, отмечают эксперты, денег на выплаты может не хватить. Сумма рассчитана только на 2,5 млн безработных.

Минтруда, в свою очередь, поспешило заверить, что деньги есть, а лимиты были выделены с учётом самого пессимистичного сценария. Но для него пока оснований нет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что все безработные, вставшие на учёт в органы службы занятости с начала марта, получат максимальное пособие в размере 12 130 рублей, также доплату по 3 тысячи рублей за каждого несовершеннолетнего ребёнка в семье. Соответствующий проект постановления правительства подготовил Минтруд страны.